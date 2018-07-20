В Киеве ограбили сотрудника банка

Нападавшие отобрали у сотрудника банка 2 млн гривен

В Киеве неизвестные напали на сотрудника одного из банков столицы и отобрали у него крупную сумму денег. Инцидент произошел в четверг, 19 июля, сообщили РБК-Украина в Национальной полиции.

Группа неизвестных лиц в масках напала на сотрудника банка. При пострадавшем были деньги, которые являются собственностью банка.

Нападавших сейчас разыскивают.

"Вчера вечером был такой случай. Преступление пока не раскрыто. Следственные действия продолжаются", - сказали в Нацполиции.

Как сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции, у сотрудника банка отобрали 2 млн гривен. Разбойное нападение произошло по улице Бастионной. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УКУ - разбой.

Напомним, 14 июля 2017 года в Киеве задержали мужчину, который подозревается в разбойных нападениях на кредитные учреждения возле станции метро "Почайна" и других районах столицы.

А 2 июля в Киеве двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, сделали несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранения ног.