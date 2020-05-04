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В Киеве будут использовать беспилотники для дезинфекции

Новости » Медицина     04.05.2020 - 12:40
В Киеве будут использовать беспилотники для дезинфекции
Иллюстративное фото (aa.com.tr)

По словам мэра города, обычно эти беспилотники используют для обработки полей пестицидами

В Киеве будут использовать беспилотники для дезинфекции от коронавируса. Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, эту технологию уже протестировали в двух местах.

"Город использует для дезинфекции и беспилотные технологии - дроны. Такую технологию уже протестировали на мусороперерабатывающем заводе "Энергия" и в "Киевпастрансе". Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса, наиболее угрожающими местами. Также она эффективно покрывает площадь обработки и экономит время", - сказал Кличко.

По словам мэра, обычно эти беспилотники используют для обработки полей пестицидами.

В городской администрации также продемонстрировали, как дроны с жидкостью для дезинфекции обрабатывают трамваи.

"Сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе", - отметил Кличко.

Он добавил, что дроны были предоставлены городу бесплатно одной из компаний-производителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве растет количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев. Всего было выявлено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем днем ранее.

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