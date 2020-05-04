У Києві використовуватимуть безпілотники для дезінфекції

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За словами мера міста, зазвичай ці безпілотники використовують для обробки полів пестицидами

У Києві будуть використовувати безпілотники для дезінфекції від коронавірусу. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цю технологію вже протестували у двох місцях.

"Місто використовує для дезінфекції й безпілотні технології - дрони. Таку технологію вже протестували на сміттєпереробному заводі "Енергія" і у "Київпастрансі". Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу, найбільш загрозливими місцями. Також вона ефективно покриває площу обробки та економить час", - сказав Кличко.

За словами мера, зазвичай ці безпілотники використовують для обробки полів пестицидами.

У міській адміністрації також продемонстрували, як дрони з рідиною для дезінфекції обробляють трамваї.

"Сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій в місті", - зазначив Кличко.

Він додав, що дрони були надані місту безкоштовно однієї з компаній-виробників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві росте кількість інфікованих коронавірусом, яким потрібна госпіталізація.

РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків. Всього було виявлено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж днем раніше.