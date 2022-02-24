В Киеве и Броварах прогремели взрывы

Сообщается, что взрывы были слышны на левобережной части Киева, на Куреневке, Лесном массиве, Троещине и Оболони. На данный момент официальной информации о произошедшем нет.

Обновлено от 12:20

Как заявил на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович, сегодня по расположению командования Сил специальных операций в Броварах был нанесен ракетный удар.

"По нашим данным, потерь пока нет, информация проверяется", - отметил он.

Он также добавил, что в ближайшее время может быть волна воздушных ударов по объектам в Киеве.