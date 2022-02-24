У Києві та Броварах прогриміли вибухи

Повідомляється, що вибухи було чутно на лівобережній частині Києва, на Куренівці, Лісовому масиві, Троєщині та Оболоні. На даний момент офіційної інформації про те, що сталося, немає.

Оновлено від 12:20

Як заявив на брифінгу радник Офісу президента Олексій Арестович, сьогодні за розташуванням командування Сил спеціальних операцій у Броварах було завдано ракетного удару.

"За нашими даними, втрат поки що немає, інформація перевіряється", - зазначив він.

Він також додав, що найближчим часом можливо хвиля повітряних ударів по об'єктах у Києві.