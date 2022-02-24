В Киеве и Броварах прогремели взрывы
В ходе нападения России на Украину в Киеве прогремели несколько взрывов. Также звуки взрывов были слышны в Броварах.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что взрывы были слышны на левобережной части Киева, на Куреневке, Лесном массиве, Троещине и Оболони. На данный момент официальной информации о произошедшем нет.
Обновлено от 12:20
Как заявил на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович, сегодня по расположению командования Сил специальных операций в Броварах был нанесен ракетный удар.
"По нашим данным, потерь пока нет, информация проверяется", - отметил он.
Он также добавил, что в ближайшее время может быть волна воздушных ударов по объектам в Киеве.
Напомним, ранее появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине.
Также сообщалось, что в Черниговской области украинские войска отбили наступление противника.