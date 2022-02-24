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В Киеве и Броварах прогремели взрывы

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 12:15
В Киеве и Броварах прогремели взрывы Фото: Россия начала вторжение в Украину (t me milinfolive)
Автор: Юлия Бойко

В ходе нападения России на Украину в Киеве прогремели несколько взрывов. Также звуки взрывов были слышны в Броварах.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что взрывы были слышны на левобережной части Киева, на Куреневке, Лесном массиве, Троещине и Оболони. На данный момент официальной информации о произошедшем нет.

Обновлено от 12:20

Как заявил на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович, сегодня по расположению командования Сил специальных операций в Броварах был нанесен ракетный удар.

"По нашим данным, потерь пока нет, информация проверяется", - отметил он.

Он также добавил, что в ближайшее время может быть волна воздушных ударов по объектам в Киеве.

Напомним, ранее появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине.

Также сообщалось, что в Черниговской области украинские войска отбили наступление противника.

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Киев Бровары Взрыв Вторжение России в Украину
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