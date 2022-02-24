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У Києві та Броварах прогриміли вибухи

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 12:15
У Києві та Броварах прогриміли вибухи Фото: Росія почала вторгнення в Україну (t me milinfolive)
Автор: Юлія Бойко

В ході нападу Росії на Україну у Києві прогриміли кілька вибухів. Також звуки вибухів були чутні в Броварах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що вибухи було чутно на лівобережній частині Києва, на Куренівці, Лісовому масиві, Троєщині та Оболоні. На даний момент офіційної інформації про те, що сталося, немає.

Оновлено від 12:20

Як заявив на брифінгу радник Офісу президента Олексій Арестович, сьогодні за розташуванням командування Сил спеціальних операцій у Броварах було завдано ракетного удару.

"За нашими даними, втрат поки що немає, інформація перевіряється", - зазначив він.

Він також додав, що найближчим часом можливо хвиля повітряних ударів по об'єктах у Києві.

Нагадаємо, раніше з'явилася оновлена мапа найближчих бомбосховищ по всій Україні.

Також повідомлялося, що на Чернігівщині українські війська відбили наступ противника.

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