В Киеве во время реставрации моста упал строительный кран

В Киеве на улице Семьи Сосниных в четверг, 19 сентября, во время реставрации моста упал строительный кран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции Киева в Telegram.

Как сообщается, правоохранители получили сообщение о происшествии около 17-ти часов. Выяснилось, что во время работ по реконструкции моста на Борщаговке произошло опрокидывание строительного крана.

По предварительным данным правоохранителей, в результате падения крана никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 19 сентября Киев сковали пробки. Осложнение движения фиксируется как на правом, так и на левом берегу Днепра. Также большое количество пробок образовалось в центре столицы.

РБК-Украина писало, что в Киеве автомобиль врезался в трамвай, в результате чего пострадал один человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе рынка "Юность".

Кроме того, в июне в американском Далласе (штат Техас) в результате падения строительного крана один человек погиб и еще шестеро получили травмы. Строительный кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды.