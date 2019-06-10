ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США строительный кран упал на жилой комплекс

Новости » Происшествия    10.06.2019 - 05:28
В США строительный кран упал на жилой комплекс
Иллюстративное фото (fox4news.com)

Погиб один человек, также есть раненные

В Далласе (штат Техас, США) в результате падения подъемного крана один человек погиб и еще шестеро получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его данным, кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки. В настоящий момент на месте работают спасатели.

"Это действительно непростая ситуация в том плане, что лично я не помню случаев падения крана на жилые помещения", - сказал представитель спасательных служб города Джейсон Эванс.

РБК-Украина писало, что на юге американского штата Флорида в Форт-Лодердейле разбился легкомоторный самолет, который врезался в небоскреб. Самолет врезался в жилой небоскреб, в результате чего погиб пилот.

Ранее сообщалось, что в городе Уокиган в штате Иллинойс (США) прогремел взрыв на химическом заводе. В результате взрыва на химическом заводе пострадали минимум 4 человека

В американском аэропорту произошел взрыв, есть пострадавшие Самолет и беспилотник США провели разведку над Черным морем
Новости Украины Соединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь