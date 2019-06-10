В США строительный кран упал на жилой комплекс

"Это действительно непростая ситуация в том плане, что лично я не помню случаев падения крана на жилые помещения", - сказал представитель спасательных служб города Джейсон Эванс.
Video of the moment the crane collapsed onto the apartment building in Deep Ellum in Dallas. From Soph Daigle pic.twitter.com/CGI6wCFApv— Allison Harris (@AllisonFox4News) June 9, 2019
РБК-Украина писало, что на юге американского штата Флорида в Форт-Лодердейле разбился легкомоторный самолет, который врезался в небоскреб. Самолет врезался в жилой небоскреб, в результате чего погиб пилот.
Ранее сообщалось, что в городе Уокиган в штате Иллинойс (США) прогремел взрыв на химическом заводе. В результате взрыва на химическом заводе пострадали минимум 4 человека