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Киев сковали пробки

Новости » Общество    19.09.2019 - 18:34
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались как на правом, так и на левом берегу столицы

В четверг вечером, 19 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на правом и левом берегу столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Так, по состоянию на 18:20 затруднено движение на центральных магистралях города. В частности, на Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов и Тараса Шевченко, ул. Набережно-Крещатицкой, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Чорновола, Столичном шоссе, Большой окружной дороге, проспекте Победы, ул. Юрия Ильенко, Богатырской. Также пробки наблюдаются возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская", "Политехнический институт".

Киев сковали пробки

Пробки на левом берегу

Движение автомобилей затруднено на Броварском проспекте (в районе метро "Черниговская"), на ул. Евгения Сверстюка, Русановской и Днепровской набережной, на проспекте Соборности и Юрия Гагарина, Харьковском и Бориспольском шоссе.

Также пробки наблюдаются на мосту Метро и возле станций метро "Левобережная" и "Гидропарк".

Киев сковали пробки

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве, в районе моста Метро было парализовано движение метро и автомобилей. Это случилось из-за мужчины, который якобы заминировал мост. Он грозил подорвать красную ветку метро. Правоохранители объявили план перехвата злоумышленника, на который ушло около 4 часов времени. Из-за этого было сложно добраться на левый берег столицы.

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