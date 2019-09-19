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У Києві під час реставрації мосту впав будівельний кран

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 21:16
У Києві під час реставрації мосту впав будівельний кран
Фото: на місці події (t.me / kyivpatrol)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У Києві на вулиці Сім'ї Сосніних у четвер, 19 вересня, під час реставрації мосту впав будівельний кран. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патрульної поліції Києва в Telegram.

Як повідомляється, правоохоронці отримали повідомлення про надзвичайну подію близько 17-ї години. З'явувалося, що під час робіт з реконструкції мосту на Борщагівці сталося перекидання будівельного крану.

У Києві під час реставрації мосту впав будівельний кран

Відео падіння крану на вулиці Сім'ї Сосніних Нагадаємо, сьогодні, близько 17-ї години, на службу 102 надійшло повідомлення про перекидання крану Патрульна поліція Києва (с) https://kyivoperativ.info/other/na-sim%D1%97-sosninix-tak-silno-pospishayut-zakinchiti-restavraciyu-shlyaxoprovodu-shho-troxi-ne-rozraxuval/

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 19 вересня 2019 р.

За попередніми даними правоохоронців, в результаті падіння крану ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 19 вересня Київ скували затори. Ускладнення руху фіксується як на правому, так і на лівому березі Дніпра. Також велика кількість заторів утворилася в центрі столиці.

РБК-Україна писало, що у Києві автомобіль врізався у трамвай, в результаті чого постраждала одна людина. Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі ринку "Юність".

Крім того, у червні в американському Далласі (штат Техас) в результаті падіння будівельного крана одна людина загинула та ще шестеро отримали травми. Будівельний кран упав на житловий комплекс в результаті штормової погоди.

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