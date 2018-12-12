У Києві лікарні готують до епідемії грипу та ГРВІ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, у лікарнях забезпечать додаткову кількість ліжок для госпіталізації хворих

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила перелік профілактичних заходів для запобігання епідемічних ускладнень та захисту киян від захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції (ГРВІ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, комунальні медичні заклади підготують до роботи в умовах епідемії грипу та ГРВІ. Зокрема, у міських лікарнях необхідно:

створити необхідний запас противірусних, лікувальних препаратів, антисептичних і дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту медичних працівників, спеціальної медичної апаратури, тест-систем;

провести підвищення кваліфікації медичних працівників із питань діагностики, лікування та профілактики грипу та ГРІ;

на період можливого підйому епідемічного рівня захворюваності передбачити залучення додаткового медичного персоналу для своєчасного надання медичної допомоги мешканцям;

передбачити додаткову кількість ліжок для госпіталізації хворих та оперативне розгортання у разі загострення епідемічної ситуації;

інформувати киян про заходи індивідуальної й колективної профілактики грипу та ГРІ, необхідності своєчасного звернення за медичною допомогою в разі появи ознак захворювання.

Також комунальне підприємство "Фармація" зобов’язали забезпечити аптечну мережу достатньою кількістю противірусних, лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу і ГРІ, а також засобів індивідуального захисту (маски, гумові рукавички тощо) та безперебійну їхню реалізацію.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що у столиці показник захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) становить 500,1 та є нижчим епідемічного порогу на 41,6%.

РБК-Україна повідомляло, що у трьох школах Києві призупиняють заняття у початкових класах через зростання захворюваності на грип і гострі распіраторні інфекції серед школярів.