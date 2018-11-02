ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві автомобіль врізався в поліцейський пост

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 12:07
Фото: ДТП на виїзді з Києва 2 листопада (ТСН.ua)
Фото: ДТП на виїзді з Києва 2 листопада (ТСН.ua)

За попередніми даними, водій заснув за кермом

У п'ятницю, 2 листопада, на вулиці Богатирській, 42, в Оболонському районі Києва автомобіль влетів в поліцейський пост. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

При цьому автомобіль збив ще декілька стовпів.

Людей у приміщенні не виявилося. За інформацією dtp.kiev.ua, пост не функціонує.

Повідомляється, що водій авто отримав незначні травми, однак, його відвезли в лікарню для більш детального обстеження. За попередніми причинами, власник автомобіля заснув за кермом.

Зараз в бік Вишгорода утворився великий затор.

 

Фото: ДТП на виїзді з Києва 2 листопада (ТСН.ua)

Нагадаємо, 1 листопада в Рівненській області сталося смертельне ДТП. Ввечері на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" зіткнулися три автомобілі. Внаслідок події загинули двоє людей.

У Рівненській області сталася аварія, є загиблі У Львівській області внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, з них троє дітей
Новини України ДТПКиївська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся