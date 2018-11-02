У Києві автомобіль врізався в поліцейський пост

Фото: ДТП на виїзді з Києва 2 листопада (ТСН.ua)

За попередніми даними, водій заснув за кермом

У п'ятницю, 2 листопада, на вулиці Богатирській, 42, в Оболонському районі Києва автомобіль влетів в поліцейський пост. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

При цьому автомобіль збив ще декілька стовпів.

Людей у приміщенні не виявилося. За інформацією dtp.kiev.ua, пост не функціонує.

Повідомляється, що водій авто отримав незначні травми, однак, його відвезли в лікарню для більш детального обстеження. За попередніми причинами, власник автомобіля заснув за кермом.

Зараз в бік Вишгорода утворився великий затор.

Фото: ДТП на виїзді з Києва 2 листопада (ТСН.ua)

Нагадаємо, 1 листопада в Рівненській області сталося смертельне ДТП. Ввечері на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" зіткнулися три автомобілі. Внаслідок події загинули двоє людей.