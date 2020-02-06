В Киеве автомобиль устроил погоню и перестрелку с полицией

Автомобиль Subaru ночью устроил погоню по левому берегу по Дарницкому району в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что погоня проиходила рядом со станциями метро "Осокорки", "Позняки", "Харьковская". Также водитель успел проехаться по Южном мосту и в направлении Борисполя. На улице Гмыри машину занесло на обочину.

В салоне были двое мужчин. Одного из них задержала полиция, второй скрылся.

Жители домов на Гмыри сообщили, что задержание злоумылшенников сопровождалось перестрелкой. Никто не пострадал. Правохранители не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что в одном из торгово-развлекательных заведений во Львове один из посетителей произвел несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.

РБК-Украина писало, что суд арестовал боевика "ДНР", который в Киеве стрелял в полицейских. Суд взял боевика под стражу сроком на 2 месяца. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений.