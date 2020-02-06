У Києві автомобіль влаштував погоню і перестрілку з поліцією

Автомобіль Subaru вночі влаштував погоню по лівому березі по Дарницькому району в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Наголошується, що гонитва проиходила поруч зі станціями метро "Осокорки", "Позняки", "Харківська". Також водій встиг проїхатися по Південному мосту у напрямку Борисполя. На вулиці Гмирі машину занесло на узбіччя.

У салоні було двоє чоловіків. Одного з них затримала поліція, другий втік.

Мешканці будинків на Гмирі повідомили, що затримання злоумылшенников супроводжувалося перестрілкою. Ніхто не постраждав. Правоохоронці не коментують ситуацію.

Раніше повідомлялося, що в одному з торговельно-розважальних закладів у Львові один з відвідувачів зробив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.

РБК-Україна писало, що суд заарештував бойовика "ДНР", який в Києві стріляв у поліцейських. Суд взяв бойовика під варту терміном на 2 місяці. Інцидент стався в ніч з 24 на 25 січня в Деснянському районі Києва біля одного із закладів.