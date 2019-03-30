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В Киеве автомобиль протаранил электроопору, есть погибший

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 01:59
В Киеве автомобиль протаранил электроопору, есть погибший
Иллюстративное фото (УНИАН)

Водителя и пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами

В Деснянском районе Киева автомобиль протаранил электроопору, в результате инцидента один человек погиб, еще двоих госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартові.Еспресо".

Как сообщается, водителя авто и пассажира госпитализировали с тяжелыми ранениями, а второй пассажир погиб.

Кроме того, свидетели говорят, что данное авто двигалось очень быстро, опасно уходя из полосы в полосу.

 
 
Фото: место происшествия (espreso.tv)
 

В жестком ДТП в Киеве погиб человек, еще двое госпитализированы.. Предварительно, водитель Subaru не справился с управлением и на большой скорости протаранил электроопору. Тело погибшего из искореженного автомобиля доставали спасатели ГСЧС...

Опубликовано Часовые эспрессо Пятница, 29 марта 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

Тогда внедорожник BMW на большой скорости выехал на встречную полосу в районе Stereo Plaza и задел такси Chevrolet Lacetti, в котором находилась семейная пара. После столкновения BMW занесло и он врезался еще в четыре автомобиля. Одна из пострадавших машин загорелась, после аварии водитель и пассажиры BMW сбежали.

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