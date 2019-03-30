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У Києві автомобіль протаранив електроопору, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 01:59
У Києві автомобіль протаранив електроопору, є загиблий
Ілюстративне фото (УНІАН)

Водія та пасажира госпіталізували з тяжкими травмами

В Деснянському районі Києва автомобіль протаранив електроопору, в результаті інциденту одна людина загинула, ще двох госпіталізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові.Еспресо".

Як повідомляється, водія авто та пасажира госпіталізували із тяжкими пораненнями, а другий пасажир загинув.

Окрім того, свідки кажуть, що дане авто рухалось дуже швидко, небезпечно перелаштовуючись зі смуги в смугу.

 
 
Фото: місце події (espreso.tv)
 

В жорсткій ДТП в Києві загинула людина, ще двоє госпіталізовано.. Попередньо, водій Subaru не впорався з керуванням та на великій швидкості протаранив електроопору. Тіло загиблого з понівеченої автівки діставали рятувальники ДСНС...

Опубліковано Вартові еспресо Пʼятниця, 29 березня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.

Тоді позашляховик BMW на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу в районі Stereo Plaza і зачепив таксі Chevrolet Lacetti, в якому перебувала сімейна пара. Після зіткнення BMW занесло і він врізався в ще чотири автомобілі. Одна з постраждалих машин загорілася, після аварії водій і пасажири BMW втекли.

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