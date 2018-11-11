В Киеве автомобиль на большой скорости въехал в подземный переход

Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)

Автомобиль также въехал в остановку общественного транспорта

В Киеве сегодня утром, 11 ноября 2018 года, автомобиль на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, после чего машина въехала в подземный переход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщается, около 06:30 возле Министерства обороны Украины автомобиль Mazda на большой скорости влетел в подземный переход, в результате чего переход был залит бензином.

Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)

"Водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за аварии у машины был пробит бензобак и бензин разлился по всему пешеходному переходу. Сообщается, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за ремонтных работ на мостах Киева движение транспорта может быть осложнено, водителей просят предусматривать больше времени на дорогу.