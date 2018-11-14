ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве в авто подорвался мужчина

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 14:55
В Киеве в авто подорвался мужчина
Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

В салоне могла взорваться граната Ф-1

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти мужчины на Оболони. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что тело потерпевшего в салоне автомобиля обнаружил прохожий, который сразу вызвал на улицу Богатырскую правоохранителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. Также в салоне машины взрывотехники обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки.

После проведения осмотра автомобиля эксперты предположили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1.

Также была установлена личность погибшего. Им оказался уроженец Сумской области, 1979 года рождения. По данным правоохранителей, мужчина жил в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. Также в ходе расследования будут проверяться и другие возможные версии.

Напомним, в юго-восточной части израильского Тель-Авива произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибло 2 человека, еще 1 получил ранения. 

Все рейсы аэропорта "Киев" выполняются по расписанию, несмотря на непогоду В Киеве завтра ожидается снег и гололедица на дорогах
Новости Украины КиевВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь