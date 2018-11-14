В Киеве в авто подорвался мужчина

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

В салоне могла взорваться граната Ф-1

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти мужчины на Оболони. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что тело потерпевшего в салоне автомобиля обнаружил прохожий, который сразу вызвал на улицу Богатырскую правоохранителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. Также в салоне машины взрывотехники обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки.

После проведения осмотра автомобиля эксперты предположили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1.

Также была установлена личность погибшего. Им оказался уроженец Сумской области, 1979 года рождения. По данным правоохранителей, мужчина жил в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. Также в ходе расследования будут проверяться и другие возможные версии.

Напомним, в юго-восточной части израильского Тель-Авива произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибло 2 человека, еще 1 получил ранения.