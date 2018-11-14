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У Києві в авто підірвався чоловік

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 14:55
У Києві в авто підірвався чоловік
Фото: місце події (npu.gov.ua)

У салоні могла вибухнути граната Ф-1

Поліція Києва встановлює обставини смерті чоловіка на Оболоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що тіло потерпілого в салоні автомобіля виявив перехожий, який відразу викликав на вулицю Богатирську правоохоронців. На місці події правоохоронці виявили біля затоки автомобіль, в якому знаходився мертвий чоловік з характерними від вибуху травмами. Також у салоні машини вибухотехніки виявили важіль від гранати і металеві залишки.

Після проведення огляду автомобіля експерти припустили, що в салоні могла вибухнути граната Ф-1.

Також було встановлено особу загиблого. Ним виявився уродженець Сумської області, 1979 року народження. За даними правоохоронців, чоловік жив у Києві, займався сантехнічними роботами і, за словами рідних, вів замкнутий спосіб життя.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією - самогубство. Також в ході розслідування будуть перевірятися й інші можливі версії.

Нагадаємо, в південно-східній частині ізраїльського Тель-Авіва стався вибух автомобіля, в результаті чого загинуло 2 людини, ще 1 отримала поранення.

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