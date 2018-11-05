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В Израиле при взрыве автомобиля погибло 2 человека

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 04:55
Фото: место происшествия (twitter.com/kann_news)
Фото: место происшествия (twitter.com/kann_news)

В полиции считают, что это были криминальные разборки

В юго-восточной части израильского Тель-Авива произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибло 2 человека, еще 1 получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Сообщается, что из-за взрыва автомобиля произошло загорание еще одного рядом припаркованного авто. В результате происшествия погибло 2 человека, еще один получил травмы.

В полиции заявили, что взрыв имел криминальный характер, так как двое погибших известны правоохранителям связями с криминальным миром. Они считают, что их могли убить намеренно из-за войны преступных группировок.

Некоторые источники сообщили, что один из убитых мужчин являлся "правой рукой" главы преступной организации.

Напомним, в Израиле при ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли 6 человек. ДТП произошло на самом длинном в Израиле шоссе №90 протяженность около 480 км, недалеко от Мертвого моря.

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