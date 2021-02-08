UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве авария на теплосети возле Лавры: без отопления почти 90 домов

Автор: РБК-Украина

В Киеве произошла авария на теплосети в районе Киево-Печерской лавры. На данный момент без отопления остаются 86 жилых домов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Популярные новости
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой 05 февраля 2021
В Ивано-Франковской области ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19 04 февраля 2021
В Украине запускают автоматическое начисление пенсий 05 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021
Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ 05 февраля 2021
Минздрав о прививках переболевших COVID-19: если не будет противопоказаний 04 февраля 2021
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
В Украине отменили трудовые книжки. Что нужно знать 05 февраля 2021

Сообщается, что в ночь на 8 февраля обнаружили эксплуатационное повреждение трубопровода на улице Лаврской. Аварийная бригада локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.

"Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращены в 86 жилых домов. Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987 году)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня городские власти Киева в связи со снегопадами призывают киевлян не пользоваться личными автомобилями. Если все-таки передвигаетесь на своей машине, то не нужно парковать ее на обочине дороге, поскольку это мешает снегоуборочной технике.

Сегодня погода в Киеве резко ухудшилась, с утра снегопад сковал движение, а в ближайшие часы осадки только усилятся. Синоптики прогнозируют мороз и сильный снег на протяжении всего дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевотоплениеавария
Читайте также
Киев сегодня закроют для грузовиков из-за снегопада  
Прогноз погоды