У Києві аварія на тепломережі біля Лаври: без опалення майже 90 будинків

У Києві сталася аварія на тепломережі в районі Києво-Печерської лаври. На даний момент без опалення залишаються 86 житлових будинків.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що в ніч на 8 лютого виявили експлуатаційне пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській. Аварійна бригада локалізувала місце ушкодження і відразу почала ремонтні роботи. Завершити їх планують до кінця дня.
"Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено для 86 житлових будинків. Пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію 34 роки тому (у 1987 році)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні міська влада Києва в зв'язку зі снігопадами закликає киян не користуватися особистими автомобілями. Якщо все-таки пересуваєтеся своєю машиною, то не треба паркувати її на узбіччі дорозі, оскільки це заважає снігоприбиральній техніці.
Сьогодні погода у Києві різко погіршилася, з ранку снігопад скував рух, а в найближчі години опади тільки посиляться. Синоптики прогнозують мороз та сильний сніг протягом всього дня.