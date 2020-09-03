ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве из-за аварии обесточены сотни домов в четырех районах

Автор: РБК-Украина

В Киеве произошла авария на подстанции "Приорская", в результате обесточены сотни домов. Без света остаются дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Подольском районах.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что на подстанции аварийно отключился трансформатор. В связи с этим возможно отсутствие света и низкое давление в водопроводе. По оценке специалистов, электроснабжение восстановят через 30-40 минут.

"Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Также сообщается, что после восстановления подачи электроэнергии работники водного хозяйства наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить нужное давление в водопроводной сети.

Напомним, в августе в центре Киева из-за аварии без света остались две улицы.

Накануне в Киеве "заминировали" гимназию в Печерском районе, из учебного заведения эвакуировали 100 человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киеваварияобесточен