В Киеве из-за аварии обесточены сотни домов в четырех районах

В Киеве произошла авария на подстанции "Приорская", в результате обесточены сотни домов. Без света остаются дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Подольском районах.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что на подстанции аварийно отключился трансформатор. В связи с этим возможно отсутствие света и низкое давление в водопроводе. По оценке специалистов, электроснабжение восстановят через 30-40 минут.

"Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после восстановления подачи электроэнергии работники водного хозяйства наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить нужное давление в водопроводной сети.

Напомним, в августе в центре Киева из-за аварии без света остались две улицы.

Накануне в Киеве "заминировали" гимназию в Печерском районе, из учебного заведения эвакуировали 100 человек.