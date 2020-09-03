У Києві через аварію знеструмлено сотні будинків у чотирьох районах

У Києві сталася аварія на підстанції "Пріорська", в результаті знеструмлено сотні будинків. Без світла залишаються вдома у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Подільському районах.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що на підстанції аварійно відключився трансформатор. У зв'язку з цим можливо відсутність світла і низький тиск у водопроводі. За оцінкою фахівців, електропостачання відновлять через 30-40 хвилин.

"Без електропостачання опинилися близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. В зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом'янському, Подільському районах", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що після відновлення подачі електроенергії працівники водного господарства налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити потрібний тиск у водопровідній мережі.

Нагадаємо, в серпні в центрі Києва через аварію без світла залишилися дві вулиці.

Напередодні в Києві "замінували" гімназію в Печерському районі, з навчального закладу евакуювали 100 осіб.