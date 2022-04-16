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В Киеве арестовали добровольца за угон автомобиля якобы для терробороны

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 10:28
В Киеве арестовали добровольца за угон автомобиля якобы для терробороны Фото: мужчина в военной форме пытался угнать машины с территории СТО (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

В Киеве арестовали участника одного из добровольческих формирований, который под видом военнослужащего территориальной обороны требовал от владельца СТО предоставить автомобили. В итоге его задержали на попытке угнать машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram прокуратуры Киева.

По данным следствия, мужчина в военной форме прибыл на СТО в Днепровском районе и, представившись бойцом терробороны, потребовал передать автомобили, которые были на территории станции. В дальнейшем он неоднократно приходил на СТО с требованием передать автомобили.

"Получив очередной отказ, злоумышленник предъявил владельцу СТО категорическое требование о передаче ему любого автомобиля. После этого об указанных действиях последний сообщил правоохранителям. Злоумышленник был задержан на "горячем" при попытке выехать из СТО на автомобиле одного из клиентов. Задержанным оказался представитель одного из местных добровольческих формирований", - говорится в сообщении.

В настоящее время 43-летнему мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бучанском районе псевдостароста получил подозрение в коллаборационизме.

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