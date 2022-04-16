У Києві заарештували добровольця за викрадення автомобіля нібито для тероборони

У Києві заарештували учасника одного із добровольчих формувань, який під виглядом військовослужбовця територіальної оборони вимагав від власника СТО надати автомобілі. У результаті його затримали на спробі викрасти машину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram прокуратури Києва.

За даними слідства, чоловік у військовій формі прибув на СТО у Дніпровському районі та, представившись бійцем тероборони, вимагав передати автомобілі, які були на території станції. Надалі він неодноразово приходив на СТО із вимогою передати автомобілі.

"Отримавши чергову відмову, зловмисник пред'явив власнику СТО категоричну вимогу про передачу йому будь-якого автомобіля. Після цього про зазначені дії останній повідомив правоохоронців. Зловмисника було затримано на "гарячому" при спробі виїхати з СТО на автомобілі одного з клієнтів. Затриманим виявився представник одного з місцевих добровольчих формувань", - йдеться у повідомленні.

Наразі 43-річному чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.