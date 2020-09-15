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В Киеве антирекорд по числу смертей от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки в Киеве умерли от коронавируса 11 человек. Это является новым антирекордом в городе по числу смертельных случаев за сутки.

Об этом написал на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

От начала пандемии в Киеве 283 смертельных случая.

За прошедшие сутки в столице выявили 285 новых случаев коронавируса. Всего в городе 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Выздоровели за сутки 59 человек. Общее число выздоровлений - 5385.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности", - написал мэр города.

Напомним, Максим Степанов провел совещание с мэрами областных центров по поводу ситуации с карантином. Они договорились по многим позициям.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2905 новых случаев коронавируса.

Кроме того, полиция открыла дело из-за нарушения карантина в Одессе на День города.

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