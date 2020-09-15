Степанов обсудил с мэрами городов ситуацию с карантином: о чем договорились

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

Министр здравоохранения Максим Степанов вчера провел совещание с мэрами областных центров по поводу ситуации с коронавирусом и соблюдения карантинных требований. Разговор длился 2,5 часа.

О чем договорились, он рассказал на брифинге.

По его словам, главной целью было убрать "любые политические вещи".

"Важно, чтобы меры, которые мы предлагаем, выполнялись. Кроме того, контроль возложен именно на местную власть. Мы договорились по многим позициям. Я готов сам инициировать эти изменения в постановление правительства", - отметил он.

В свою очередь, мэры городов, по словам Степанова, поддержали, что не должны проводить сейчас массовые мероприятия, что надо контроль на транспорте, рынках.

Они предложили другой режим работы школ или детских садов.

"Мы готовы это поддерживать", - отметил Степанов.

Напомним, полиция открыла дело из-за нарушений карантина на день города в Одессе.

В правительстве заявили, что в Украине из-за коронавируса более 500 школьных классов находятся на самоизоляции, 37 школ переведены на дистанционное обучение.