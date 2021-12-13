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В Киеве анонсировали масштабные изменения транспортных маршрутов: о чем идет речь

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 16:17
В Киеве анонсировали масштабные изменения транспортных маршрутов: о чем идет речь Фото: в Киеве анонсировали масштабные изменения транспортных маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве начнут масштабное совершенствование маршрутной сети общественного транспорта города. Оно будет осуществлено впервые за последние 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя председателя КГГА Константина Усова в Facebook.

По его словам, такие рекомендации были определены на основе результатов отчета экспертов Всемирного банка о состоянии системы общественного транспорта Киева и рекомендации по ее улучшению.

В частности, заместитель председателя КГГА назвал ключевые предложения:

  • 16 новых маршрутов, из них 11 - магистральных,
  • увеличение выпусков (количества машин) коммунального транспорта, что обеспечит меньшие интервалы,
  • обустройство более 50 новых защищенных выделенных полос общественного транспорта в 2022 году.

Как отметил Усов, с сегодняшнего дня и в течение недели он будет выставлять на обсуждение общественности проекты реорганизации маршрутов и ждать "обоснованных комментариев и предложений".

Он добавил, что картину маршрутов города должны писать сами киевляне.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко озвучил новые цены на проезд в транспорте. Власти планируют установить тариф в размере 12 гривен для жителей столицы, у которых есть "Карточка киевлянина".

Добавим, в наземном транспорте можно будет платить банковской картой.

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