У Києві анонсували масштабні зміни транспортних маршрутів: про що йдеться
У Києві розпочнуть масштабне вдосконалення маршрутної мережі громадського транспорту міста. Воно буде здійснено вперше за останні 5 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост заступника голови КМДА Костянтина Усова в Facebook.
За його словами, такі рекомендації були визначені на основі результатів звіту експертів Світового банку про стан системи громадського транспорту Києва та рекомендації з її поліпшення.
Зокрема, заступник голови КМДА назвав ключові пропозиції:
- 16 нових маршрутів, з них 11 - магістральних,
- збільшення випусків (кількості машин) комунального транспорту, що забезпечить менші інтервали,
- облаштування понад 50 нових захищених виділених смуг громадського транспорту у 2022 році.
Як зазначив Усов, від сьогодні і протягом тижня він буде виставляти на обговорення громадськості проекти реорганізації маршрутів та чекатиме "обґрунтованих коментарів та пропозицій".
Він додав, що картину маршрутів міста мають писати самі кияни.
Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко озвучив нові ціни на проїзд у транспорті. Влада планує встановити тариф у розмірі 12 гривень для жителів столиці, у яких є "Картка киянина".
Додамо, у наземному транспорті Києва можна буде платити банківською картою.