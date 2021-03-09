В Киеве на акции под Шевченковским райсудом начались столкновения

В Киеве произошли столкновения на акции протеста под Шевченковским районным судом. Силовики начали задерживать участников акции в поддержку фигурантов дела .

Силовики попытались расчистить от протестующих проезжую часть, чтобы обеспечить выезд автомобилей с территории райсуда. Между протестующими и силовиками завязались стычки, в ответ на что правоохранители начали задержания.

Протестующие зажгли файеры, из-за чего под судом образовалась большая туча дыма.

Сегодня в Шевченковском районном суде должны были рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как известно, в причастности к его убийству подозревают врача Юлию Кузьменко, волонтера Яну Дугарь и военного Андрея Антоненко.