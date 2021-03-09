У Києві на акції під Шевченківським райсудом почалися сутички

Силовики спробували розчистити від протестувальників проїжджу частину, щоб забезпечити виїзд автомобілів з території райсуду. Між протестувальниками та силовиками зав'язалися сутички, у відповідь на що правоохоронці почали затримання.

Протестувальники запалили фаєри, через що під судом утворилася велика хмара диму.

Сьогодні в Шевченківському районному суді мали розглядати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Як відомо, у причетності до його вбивства підозрюють лікаря Юлію Кузьменко, волонтера Яну Дугарь та військового Андрія Антоненка.

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Сутички тривали недовго. Станом на 16:10 ситуація під судом спокійна. Силовики та військовослужбовці Національної гвардії від'їжджають з місця події. Судове засідання по справі перенесли на інший день.

Поліція в коментарі РБК-Україна поки не підтвердила інформацію про затримання учасників акції.