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У Києві на акції під Шевченківським райсудом почалися сутички

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сталися сутички на акції протесту під Шевченківським районним судом. Силовики почали затримувати учасників акції на підтримку фігурантів справи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Силовики спробували розчистити від протестувальників проїжджу частину, щоб забезпечити виїзд автомобілів з території райсуду. Між протестувальниками та силовиками зав'язалися сутички, у відповідь на що правоохоронці почали затримання.

Протестувальники запалили фаєри, через що під судом утворилася велика хмара диму.

Сьогодні в Шевченківському районному суді мали розглядати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Як відомо, у причетності до його вбивства підозрюють лікаря Юлію Кузьменко, волонтера Яну Дугарь та військового Андрія Антоненка.

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Сутички тривали недовго. Станом на 16:10 ситуація під судом спокійна. Силовики та військовослужбовці Національної гвардії від'їжджають з місця події. Судове засідання по справі перенесли на інший день.

Поліція в коментарі РБК-Україна поки не підтвердила інформацію про затримання учасників акції.

Нагадаємо, на початку лютого 2021 року суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам справи Шеремета.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що у справі про вбивство журналіста Шеремета нібито немає реальних нестикувань.

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Новини України КиївакцииШевченковский райсудстолкновения
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