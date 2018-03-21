В Киеве активисты требуют отставки главы Николаевской ОГА Савченко

Активисты передали в АП свое обращение с требованием уволить Савченко

В Киеве сторонники партий "Национальный Корпус", ВО "Свобода" и "Правый Сектор" митинговали под Администрацией президента (АП) с требованием отставки главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко и расследования возможной причастности к самоубийству и. о. директора Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Видео опубликовано на YouTube-канале UMN.

Сообщается, что активисты передали в АП свое обращение с требованием уволить Савченко и проверки причин самоубийства Волошина.

Участники акции убеждены, что давление со стороны главы Николаевской ОГА стало причиной самоубийства Волошина.

Напомним, в Николаеве жители города во вторник, 20 марта, собрались возле здания Областной государственной администрации с требованием прозрачного расследования смерти военного летчика Владислава Волошина. Также митингующие требовали оставки председателя ОГА Алексея Савченко.