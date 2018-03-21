У Києві активісти вимагають відставки голови Миколаївської ОДА Савченка

Активісти передали в АП своє звернення з вимогою звільнити Савченка

У Києві прихильники партій "Національний Корпус", ВО "Свобода" і "Правий Сектор" мітингували під Адміністрацією президента (АП) з вимогою відставки голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка та розслідування можливої причетності до самогубства в. о. директора Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина. Відео опубліковане на YouTube-каналі UMN.

Повідомляється, що активісти передали в АП своє звернення з вимогою звільнити Савченка та перевірки причин самогубства Волошина.

Учасники акції переконані, що тиск з боку голови Миколаївської ОДА стало причиною самогубства Волошина.

Нагадаємо, Миколаїві жителі міста у вівторок, 20 березня, зібралися біля будівлі Обласної державної адміністрації з вимогою прозорого розслідування смерті військового льотчика Владислава Волошина. Також мітингувальники вимагали відставки голови ОДА Олексія Савченка.