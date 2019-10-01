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В Киеве адвокат присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн грн

Новости » Общество    01.10.2019 - 15:55
В Киеве адвокат присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн грн
Фото: указанное помещение (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Адвокат пытался продать помещение арендаторам за 130 тыс долларов

В Киеве адвокат присвоил государственное помещение на улице Банковой стоимостью 5 млн грн и пытался его продать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генаральну прокуратуру в Facebook.

Правоохранители отмечают, что с 2003 года указанный объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины". В дальнейшем, задержанный пытался продать указанное помещение арендаторам за 130 тыс долларов.

"Досудебное расследование установило, что злоумышленники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, на основании поддельных документов, зарегистрировали права собственности на объект недвижимости, находящийся на балансе Государственного управления делами и государственной собственностью", - говорится в сообщении.

После очередной встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

В Киеве адвокат присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн грн

Фото: задержанный адвокат (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили незаконное присвоение денежных средств госпредприятия "Морской торговый порт "Южный" во время приобретения некачественного оборудования по завышенным ценам.

Как сообщает РБК-Украина, ГБР начало досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками таможенной службы при задержании бывшей жены экс-начальника Национальной полиции Андрея Князева.

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