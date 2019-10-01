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В Києві адвокат присвоїв приміщення на Банковій вартістю 5 млн грн

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 15:55
В Києві адвокат присвоїв приміщення на Банковій вартістю 5 млн грн
Фото: вказане приміщення (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Адвокат намагався продати приміщення орендарям за 130 тис доларів

В Києві адвокат привласнив державне приміщення на вулиці Банковій вартістю 5 млн грн та намагався його продати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генаральну прокуратуру в Facebook.

Правоохоронці зазначають, що з 2003 року вказаний об’єкт нерухомості у держави орендувала громадська організація "Спілка жінок України". У подальшому, затриманий намагався продати вказане приміщення орендарям за 130 тис доларів.

"Досудове розслідування встановило, що зловмисники, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, на підставі підроблених документів зареєстрували права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю", - йдеться у повідомленні.

Після чергової зустрічі та домовленості про укладення договору купівлі-продажу, працівники прокуратури та спецслужби затримали адвоката.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В Києві адвокат присвоїв приміщення на Банковій вартістю 5 млн грн

Фото: затриманний адвокат (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили незаконне привласнення коштів держпідприємства "Морський торговельний порт "Южний" під час придбання неякісного обладнання за завищеними цінами.

Як повідомляє РБК-Україна, ДБР розпочало досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками митної служби при затримання колишньої дружини екс-начальника Національної поліції Андрія Князева.

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