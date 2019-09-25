Фото: ГБР расследует незаконное присвоение средств порта "Южный" (dbr.gov.ua)

В ГБР заявили о причастности к делу чиновников Мининфраструктуры

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) выявили незаконное присвоение средств госпредприятия "Морской торговый порт "Южный" при приобретении некачественного оборудования по завышенным ценам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР сообщили, что к схеме присвоения средств причастны чиновники Министерства инфраструктуры Украины и ГП "Морской торговый порт "Южный".

"Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - сообщается на сайте ГБР.

Как отмечается в сообщении, в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная стоимость этих тепловозов составляет менее 3 млн грн, а перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Действия злоумышленников квалифицированы как злоупотреблением властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Фото: ГБР расследует незаконное присвоение средств порта "Южный" (dbr.gov.ua)

Напомним, ГБР начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками таможенной службы при задержании бывшей жены экс-начальника Национальной полиции Андрея Князева.

Также РБК-Украина сообщало, что ГБР объявило о подозрении бывшему нардепу Максиму Микитасю в хулиганстве.