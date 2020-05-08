В Киеве 9 мая перекроют улицы и запретят парковку: карта

В связи с запланированными мероприятиями 8 и 9 мая на некоторых улицах Киева будет перекрыто движение транспорта и ограничена возможность парковки. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что запрет на парковку начнет действовать с сегодняшнего дня с 17:00, а ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий.

В частности, ограничения будут введены на:

площади Арсенальной;

ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы);

ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной);

аллее Героев Крут (от Днепровского спуска до площади Славы);

ул. Омеляновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).

В патрульной полиции призвали водителей выбирать другие маршруты, чтобы избежать неудобств 8 и 9 мая.

9 мая в столице запланировано проведение акции в парке Вечной славы. Учитывая карантинные ограничения, в столице будет работать ситуационный центр Нацполиции. По словам главного полицейского Киева Андрея Крищенко, 8 и 9 мая правоохранители усилят контроль за карантином в Киеве.

Также в полиции напомнили о запрете использования символики тоталитарных режимов, в частности, георгиевской ленты. Нарушителям грозит штраф до 5 100 грн или административный арест сроком до 15 суток.

Как сообщало РБК-Украина, официальных массовых мероприятий к 75-летию со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве в этом году не планируется.