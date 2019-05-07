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У Києві 9 травня обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 15:06
У Києві 9 травня обмежать рух транспорту
Фото: пам'ятник Вічної Слави (kyiv.npu.gov.ua)

Обмеження діятиме з 05:00

У Києві в четвер, 9 травня, у зв'язку з урочистими подіями до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ою річницею вигнання нацистів з України обмежать рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"9 травня з 05:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв'язку з урочистими подіями", - йдеться повідомленні.

Зокрема, рух перекриють на вулиці М. Грушевського (від Кріпосного провулка до вулиці Арсенальній), перереулке Інженерному, вулиці Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальній), вулиці І. Мазепи (від площі Арсенальній до вулиці Лаврській), провулку Бутишив, вулиці М. Омеляновича-Павленка, алеї Героїв Крут, вулиці Лаврській (від вулиці І. Мазепи до вулиці Цитадельної).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві в зв'язку з ремонтом на вулиці Еспланадній на ділянці від вулиці Басейної до вулиці Рогнідинській буде частково обмежено рух. Обмеження діятиме з 22:00 9 травня до 08:00 10 травня.

Крім того, у Києві в суботу, 4 травня, можливо внесення змін в графік роботи столичного метрополітену. Відзначається, що зміни модуть бути внесені у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія).


 

 

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