В работе киевского метрополитена сегодня возможны изменения

Изменения в графике работы метро связанные с футбольным матчем

В Киеве в субботу, 4 мая, возможно внесение изменений в график работы столичного метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что изменения модуть быть внесены в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия).

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - отметили в пресс-службе.

Ранее киевский метрополитен менял график работы 19 апреля в связи с проведением дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Напомним, неделю назад в полицию Харькова поступила информация о минировании станции метро "Площадь Конституции". Кроме того, говорилось о минировании здания на улице Университетская, 5 и площади Конституции. В результате проверки взрывчатку не нашли.