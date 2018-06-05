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Интервью

В Киеве до 8 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

НовостиОбщество    05.06.2018 - 14:14
Иллюстративное фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)
Иллюстративное фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)

Киевлян в течение 5-8 июня призывают осторожно обращаться с огнем в лесопарках

В Киеве В течение 5-8 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр передает Киевская городская государственная администрация.

"В Киеве 5-8 июня сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в связи с повышением уровня пожарной опасности на летний период будет усилено противопожарную охрану лесопарков столицы. В частности, в течение всего периода повышенной пожарной опасности запрещается заезд на территорию Дарницкого и Святошинского лесопарков и лесопарка "Конча-Заспа" (кроме транзитных путей). Для этого дороги и въезды к лесам закроют шлагбаумами.

Ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине 5 июня 2018 года.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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