Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві до 8 червня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 14:14
Ілюстративне фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)
Ілюстративне фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)

Киян протягом 5-8 червня закликають обережно поводитись із вогнем у лісопарках

У Києві протягом 5-8 червня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це з посиланням на Український гідрометцентр передає Київська міська державна адміністрація.

"У Києві 5-8 червня утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в зв’язку з підвищенням рівня пожежної небезпеки на літній період буде посилено протипожежну охорону лісопарків столиці. Зокрема, протягом усього періоду підвищеної пожежної небезпеки заборонено заїзд на територію Дарницького та Святошинського лісопарків та лісопарку  "Конча-Заспа" (крім транзитних шляхів). Для цього дороги та в'їзди до лісів закриють шлагбаумами.

Раніше синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 5 червня 2018 року.

У Києві завтра очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки ДСНС оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні
Теги публікації: Служба безпеки України, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top