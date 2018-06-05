У Києві до 8 червня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Киян протягом 5-8 червня закликають обережно поводитись із вогнем у лісопарках

У Києві протягом 5-8 червня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це з посиланням на Український гідрометцентр передає Київська міська державна адміністрація.

"У Києві 5-8 червня утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в зв’язку з підвищенням рівня пожежної небезпеки на літній період буде посилено протипожежну охорону лісопарків столиці. Зокрема, протягом усього періоду підвищеної пожежної небезпеки заборонено заїзд на територію Дарницького та Святошинського лісопарків та лісопарку "Конча-Заспа" (крім транзитних шляхів). Для цього дороги та в'їзди до лісів закриють шлагбаумами.

Раніше синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 5 червня 2018 року.