В Киеве на 7 улицах отключили воду в связи с аварией на водопроводе

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в более 10 жилых домах

В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения в среду, 31 октября, отключена подача воды в дома на семи улицах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена к более десятка домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Семьи Хохловых, 7/9;

ул. Алексея Терехина, 14;

ул. Тульчинская, 7, 9Б;

ул. Василия Касияна, 8;

ул. Даниила Щербаковского, 59, 61, 61А, 63

ул. Приозерная, 8;

ул. Николая Закревского, 49/1, 49А.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

Отметим, в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.