У Києві на 7 вулицях відключили воду у зв'язку з аварією на водогоні

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Києві в зв'язку із аварією на водогоні наразі немає води у понад 10 житлових будинках

У Києві в зв'язку з аварією на мережі водопостачання у середу, 31 жовтня, відключено постачання води у будинки на семи вулицях столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на аварійну службу "Київводоканалу" 1581.

Зазначається, що станом на 10:00 аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Загалом постачання води відключено до понад десятка будинків столиці. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Сім'ї Хохлових, 7/9;

вул. Олексія Терьохіна, 14;

вул. Тульчинська, 7, 9Б;

вул. Василя Касіяна, 8;

вул. Данила Щербаківського, 59, 61, 61А, 63

вул. Приозерна, 8;

вул. Миколи Закревського, 49/1, 49А.

У прес-службі "Київводоканалу" зазначили, що орієнтовний термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаємо, як повідомив нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.

Зазначимо, у "Київводоканалі" попередили мешканців столиці, що вони не побачать нарахування субсидій за холодну і гарячу воду у платіжках, які отримають у листопаді.