В Киеве на 7 участках дорог увеличили скорость движения до 80 км/ч

Двигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков
С 1 апреля по 1 ноября на семи участках дорог Киева внедряется максимально допустимая скорость движения транспортных средств 80 км/час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр организации дорожного движения в Facebook.
Сообщается, что на таких участках уже установлены 90 соответствующих дорожных знаков.
В частности, новые ограничения скорости будут действовать на:
"Обращаем внимание водителей! Двигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков", - отметили в Центре дорожного движения.
Напомним, согласно распоряжению Киевсовета от 9 октября 2018 года, увеличение скорости движения будет действовать в столице ежегодно в период с 1 апреля по 1 ноября.
До установления соответствующих дорожных знаков на указанных улицах действует скоростной режим 50 км/ч.