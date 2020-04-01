У Києві на 7 ділянках доріг збільшили швидкість руху до 80 км/год

Рухатися зі швидкістю до 80 км/год можна лише за наявності відповідних дорожніх знаків
Із 1 квітня по 1 листопада на семи ділянках доріг Києва впроваджується максимально допустима швидкість руху транспортних засобів 80 км/год. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр організації дорожнього руху у Facebook.
Повідомляється, що на таких ділянках вже встановлені 90 відповідних дорожних знаків.
Зокрема, нові обмеження швидкості будуть діяти на:
"Звертаємо увагу водіїв! Рухатися зі швидкістю до 80 км/год можна лише за наявності відповідних дорожніх знаків", - зазначили у Центрі дорожнього руху.
Нагадаємо, відповідно до розпоряження Київради від 9 жовтня 2018 року, збільшення швидкості руху діятиме у столиці щорічно у період з 1 квітня по 1 листопада.
До встановлення відповідних дорожніх знаків на вказаних вулицях діє швидкісний режим 50 км/год.