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В Киеве с 62 кг золота задержали группу черных скупщиков

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 15:48
В Киеве с 62 кг золота задержали группу черных скупщиков
Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)

Они организовали схему реализации золота, уклоняясь от уплаты налогов

Сотрудники прокуратуры в Киеве задержали группу, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов во время приобретения лома драгоценных металлов, изготовления и реализации ювелирных изделий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Сообщается, что злоумышленники организовали незаконную схему по скупке лома драгметалла у населения и ломбардов. Впоследствии они переплавяли драгоценный метал и продавали его с сокрытием фактических объемов реализации, в результате чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"В результате проведенных обысков обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн. грн., черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей). Следственные действия пока продолжаются.

Напомним, 22 октября был задержан экс-заместитель министра экономического развития Юрий Бровченко. Следователи установили, что будучи чиновником, он действовал против интересов Украины, заключив заведомо невыгодный контракт.

Также РБК-Украина сообщало, что в Ровно задержали рейдеров, которые хотели завладеть 40 тоннами сои фермера. Они противозаконно завладели двумя фурами с соей, но попытка кражи не удалась.

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