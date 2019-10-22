У Києві з 62 кг золота затримали групу чорних скупників

Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Вони організували схему реалізації золота, ухиляючись від сплати податків

Співробітники прокуратури у Києві затримали групу, яка організувала схему ухилення від сплати податків під час придбання брухту дорогоцінних металів, виготовлення та реалізації ювелірних виробів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Повідомляється, що зловмисники організували незаконну схему скуповування лому дорогоцінного металу у населення та ломбардів. Згодом вони переплавяли дорогоцінний метал і продавали його з приховуванням фактичних обсягів реалізації, в результаті чого ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

"У результаті проведених обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), невраховані готівкові грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн. грн., чорнові записи, бухгалтерські і фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів). Поки тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 22 жовтня був затриманий екс-заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко. Слідчі встановили, що будучи чиновником, він діяв проти інтересів України, уклавши явно невигідний контракт.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Рівному затримали рейдерів, які хотіли заволодіти 40 тоннами сої фермера. Вони незаконно заволоділи двома фурами з соєю, але спроба крадіжки не вдалася.