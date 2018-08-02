В Киеве 3-5 августа ожидается высокий уровень пожарной опасности

В течение 3-5 августа в Киеве ожидается 4 класс пожарной опасности

В Киеве синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в течение 3-5 августа 2018 года. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что по данным Украинского гидрометцентра, уровень пожарной опасности в эти дни расценивается как высокий - 4 класса. В этом случае патрули Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы.

"Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара", - сообщает КГГА.

Напомним, 2 августа в городе Фастов в Киевской области в результате пожара в жилом доме пострадали три ребенка. возгорание возникло в помещении, где находились трое детей. Они выбежали на улицу самостоятельно. Детей с отравлением угарным газом госпитализированы в Фастовскую больницу.

А в ночь на 1 августа в Печерском районе Киева спасатели потушили возгорание двух автомобилей, что случилось в одном из дворов на улице Мечникова. В результате пожара с отравлением госпитализированы 3-летнюю девочку.